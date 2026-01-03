Passo falso della Juventus bloccata sull’1-1 dal Lecce David sbaglia un rigore

La Juventus si ferma sull’1-1 contro il Lecce in un match caratterizzato da occasioni non sfruttate, tra cui un rigore sbagliato da David. In un campionato equilibrato, ogni risultato può riservare sorprese, e questa partita ne è la conferma. Dopo la recente vittoria del Milan, la squadra di Spalletti cerca continuità, mentre il Lecce dimostra di poter mettere in difficoltà le big.

In questo strano campionato, nessun risultato è scontato. Dopo la sofferta vittoria del Milan, la Juventus di Luciano Spalletti non riesce a portare a casa il bottino pieno nell’incrocio contro il Lecce. I bianconeri hanno dominato la gara, creando una quantità industriale di palle gol ma si sono trovati davanti un Falcone in stato di grazia ed una difesa molto ordinata. Nel recupero del primo tempo, il primo errore della difesa costa carissimo: Banda approfitta di un passaggio sbagliato di Cambiaso per battere Di Gregorio. La Juventus torna in campo col piglio giusto e trova il pareggio con McKennie dopo pochi minuti per poi avere l’occasione di passare in vantaggio quando David va sul dischetto per un fallo di mano di Kaba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

