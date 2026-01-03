Paramount Pictures ha annunciato il titolo e la data di uscita di

Paramount Pictures ha svelato titolo e data d’uscita del prossimo film horror di André Øvredal (The Autopsy of Jane Doe, Scary Stories to Tell in the Dark, The Last Voyage of the Demeter ). Il progetto si intitola Passenger e arriverà nelle sale statunitensi il 29 maggio 2026, posizionandosi in un periodo estivo caldo per il genere horror. Il regista norvegese con questo film tornerà al thriller soprannaturale con un cast che include Jacob Scipio, Lou Llobell e Melissa Leo (Premio Oscar per “ The Fighter “). Fonte: THR La trama resta ancora avvolta dal mistero, ma Øvredal è noto per il suo approccio intelligente e disturbante al genere horror, con storie che mescolano mistero, tensione e elementi inquietanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Passenger | L’horror Paramount di André Øvredal ha una data d’uscita

