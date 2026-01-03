Parte la caccia all’offerta Calcolata una spesa media di 137 euro a persona

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati in Toscana, segnando l'inizio di un periodo di acquisti e promozioni. Con una spesa media di circa 137 euro a persona, questa stagione rappresenta un'importante opportunità sia per i consumatori sia per il settore commerciale. A livello nazionale, si prevede un giro d’affari complessivo di circa 4,9 miliardi di euro, sottolineando l'importanza di questa fase per l’economia locale e nazionale.

Pronti, attenti, via. I saldi invernali partono oggi in Toscana, e la spesa media sarà di circa 137 euro a persona, per un giro d'affari nazionale stimato in 4,9 miliardi di euro. Sono i numeri diffusi dall'Ufficio studi di Confcommercio, a ridosso della partenza per gli acquisti a prezzo scontato. "I saldi - commenta Sergio Scarpelli, presidente del Gruppo dei negozi del Centro Storico di Confcommercio - rappresentano un appuntamento importante, ogni anno molto atteso dalle persone. Sicuramente saranno premiati i negozi che non fanno promozioni in altri periodi dell'anno, ma le concentrano nei momenti canonici.

