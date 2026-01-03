Parma si prepara a guardare oltre, puntando su prospettive future. Il mercato di gennaio non si limita a colpi di scena immediati, ma si concentra anche su operazioni strategiche e dettagli che indicano un progetto a lungo termine. Tra queste, la possibile acquisizione del talento argentino Scarlato rappresenta un esempio di come la società valuti con attenzione le opportunità per rafforzare la squadra.

Il mercato di gennaio non vive solo di colpi immediati. A volte, le mosse che contano davvero si leggono in prospettiva, nei dettagli di operazioni silenziose che raccontano una strategia. È in questa cornice che prende forma il lavoro del Parma, sempre più orientato a costruire valore prima ancora che risultati. La dirigenza gialloblù è infatti a un passo dal chiudere un’operazione che guarda lontano, pescando direttamente dal calcio sudamericano: un profilo giovanissimo, già attenzionato per qualità tecniche e margini di crescita, pronto a sbarcare in Italia dopo l’addio a uno dei vivai più prestigiosi al mondo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Parma, il mercato guarda lontano: vicino il talento argentino Scarlato

