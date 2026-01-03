Parcheggi di scambio stretta del Campidoglio contro i furbetti | parcheggiare di notte costerà 100 euro al mese
Roma Capitale ha avviato una revisione dei parcheggi di scambio per garantire un uso più efficace da parte dei pendolari. A partire da agosto, sarà introdotto un nuovo sistema di tariffazione, con un costo di 100 euro al mese per la sosta notturna, al fine di contrastare abusi e favorire una gestione più ordinata delle aree dedicate.
Regolarizzare l’utilizzo dei parcheggi di scambio per dedicarli effettivamente ai pendolari. È questo l’obiettivo di Roma Capitale che, già da agosto, sta lavorando a una completa revisione della sosta tariffata sul territorio comunale. Perché, nel frattempo, continuano gli usi impropri di queste. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Campidoglio, 'parcheggio scambio Acilia tutelerà il verde' - Roma Capitale conferma la realizzazione del parcheggio di scambio in via Bepi Romagnoni, a servizio della nuova stazione Metromare Acilia sud- ansa.it
La nuova stazione non può nascere senza un vero parcheggio di scambio gomma–treno. I 217 posti previsti non bastano. Bene gli investimenti green e l’impianto a idrogeno ATAC, ma servono fatti concreti, in coerenza con PUMS e delibere già approvate. - facebook.com facebook
