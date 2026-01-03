Parcheggi di scambio stretta del Campidoglio contro i furbetti | parcheggiare di notte costerà 100 euro al mese

Roma Capitale ha avviato una revisione dei parcheggi di scambio per garantire un uso più efficace da parte dei pendolari. A partire da agosto, sarà introdotto un nuovo sistema di tariffazione, con un costo di 100 euro al mese per la sosta notturna, al fine di contrastare abusi e favorire una gestione più ordinata delle aree dedicate.

