Papà di 39 anni trovato morto ai piedi di un cavalcavia

3 gen 2026

Un uomo di 39 anni, residente a Viterbo e originario di Bagnoregio, è stato trovato senza vita ai piedi di un cavalcavia nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio. Marito e padre di un bambino di quasi quattro anni, la sua morte ha suscitato attenzione e tristezza nella comunità locale. Le circostanze dell’accaduto sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Un uomo di 39 anni, marito e padre di un bambino di quasi 4 anni, è stato trovato morto ai piedi di un cavalcavia nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio: era originario di Bagnoregio ma viveva a Viterbo. La tragedia nel Reatino, lungo la strada statale Salto Cicolana all'altezza della frazione di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

