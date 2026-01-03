Paola Caruso ha un nuovo amore? La foto e la dedica sibillina | Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te Chi è Fabio Talin

Paola Caruso ha condiviso una foto e una dedica che fanno pensare a una nuova relazione, con il messaggio: «Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te». Chi è Fabio Talin, il presunto nuovo compagno? La notizia suscita curiosità, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano quindi aspetti ancora da chiarire sulla vita sentimentale dell’ex protagonista dei reality italiani.

