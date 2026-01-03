Panico in metro | ruba telefono a ragazza poi la fuga tra scale e binari
Un episodio di rapina si è verificato questa mattina alla fermata della metro, quando un uomo ha sottratto il telefono a una giovane donna prima di dileguarsi tra scale e binari. L'intervento delle forze dell'ordine è in corso per rintracciare il responsabile. La scena ha causato scompiglio tra i viaggiatori, ma non si registrano feriti. La polizia invita alla collaborazione per identificare il rapinatore.
Ha rapinato una ragazza alla fermata della metro e poi è scappato, correndo tra le banchine e le scale vicine. Un inseguimento che ha portato all’arresto di un 36enne originario della Nigeria.Rapina in metroI fatti sono accaduti alla stazione “Colli Albani” (linea A) dove una ragazza è stata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
