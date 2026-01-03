Pallanuoto. Promozione, otto rivali.

Il Comitato Regionale della FederNuoto ha ufficializzato la composizione del campionato di Promozione Maschile di pallanuoto, che vede diverse squadre modenesi tra le partecipanti. In attesa di rivedere in acqua la Penta Modena, attualmente in una delle migliori avventure in serie B degli ultimi dieci anni, il torneo si preannuncia equilibrato con otto rivali pronti a sfidarsi nella nuova stagione.

Mentre cresce la curiosità per rivedere in acqua la sorprendente Penta Modena nella miglior partenza in serie B di pallanuoto degli ultimi dieci anni, proprio a ridosso delle festività il Comitato Regionale della FederNuoto ha ufficializzato la composizione del campionato di Promozione Maschile, che vede squadre modenesi tra le formazioni protagoniste. Come previsto il campionato di Promozione Maschile coinvolgerà complessivamente otto formazioni, tre delle quali modenesi, ovvero l’ Accademia Militare di Modena, l’ Onda Blu Formigine, e la seconda squadra della Coopernuoto Carpi. Del resto non poteva che essere così, visto che il torneo inizierà già il 17 gennaio, e curiosamente lo farà subito con un derby importante, quello tra Formigine, e la neonata Accademia Militare, ovvero due tra le tre formazioni che, con Ravenna appena retrocessa alla C, si contenderanno l’unica promozione diretta, e l’eventuale secondo posto che vale i playoff promozione, messi in palio dalla competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

