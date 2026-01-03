Palermo Palumbo uomo del momento! I numeri non mentono sul centrocampista rosanero

Palermo si distingue quest’anno grazie alle prestazioni di Antonio Palumbo, centrocampista che sta attirando l’attenzione per i suoi numeri significativi. Con un passato di successo a Modena, dove ha totalizzato 9 gol e 10 assist, Palumbo si è affermato come elemento chiave della squadra. Analizzare i suoi dati e le sue performance offre una panoramica chiara del suo ruolo nel campionato e del contributo che apporta al Palermo.

Palermo, Palumbo è il protagonista assoluto: numeri e prestazioni non lasciano dubbi. Tutti i dettagli Antonio Palumbo si era presentato a Palermo con un biglietto da visita eloquente: 9 gol e 10 assist nella stagione precedente a Modena, numeri che lo avevano proiettato sul podio dei migliori rifinitori della Serie B. E in rosanero, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palermo, Palumbo uomo del momento! I numeri non mentono sul centrocampista rosanero Leggi anche: Zaccardo: "A Palermo sono diventato uomo, io e i miei compagni rosanero dal Barbera al Mondiale vinto insieme" Leggi anche: L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PALERMO PALUMBO È LA LUCE; Palumbo assist decisivo, Joronen il migliore in campo; Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo è la luce”; Repubblica: “Palumbo assist decisivo, Joronen il migliore. Le pagelle di Palermo-Padova”. Palermo, Palumbo uomo del momento! I numeri non mentono sul centrocampista rosanero - Tutti i dettagli Antonio Palumbo si era presentato a Palermo con un biglietto da visita eloquente: 9 gol e 10 assi ... calcionews24.com

Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo è la luce” - Antonio Palumbo trascina il Palermo a suon di assist e qualità: il centrocampista campano è il faro della squadra di Inzaghi. ilovepalermocalcio.com

Modena, Palumbo uomo mercato: Palermo alla finestra - Il centrocampista è uno dei pezzi pregiati del Modena e a gennaio di fronte ad una buona offerta potrebbe anche lasciare i canarini. tuttomercatoweb.com

ANTONIO PALUMBO: IL FARO DEL PALERMO di Emanuele Scarpinato Da una partenza a rilento a una crescita graduale e costante, fino a diventare un elemento imprescindibile del Palermo: sono questi i primi sei mesi di Antonio Palumbo in maglia rosaner - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.