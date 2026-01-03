Palazzo Moscati sgomberato la denuncia | Abbandonato da 3 anni Comune di Napoli che fa?

Il Palazzo Moscati, storico edificio nel cuore di Napoli, è stato recentemente sgomberato dopo essere rimasto abbandonato da circa tre anni. Questa situazione solleva interrogativi sul ruolo delle istituzioni locali nella tutela del patrimonio e nella gestione delle proprietà pubbliche. Il complesso, che ha ospitato per decenni la memoria del dottor Giuseppe Moscati, necessita di interventi concreti per garantirne la conservazione e il rispetto storico.

Tempo di lettura: 2 minuti Un palazzo storico, dove per 40 anni ha dimorato Giuseppe Moscati, il medico santo. Tre anni fa l’ordinanza di sgombero per 7 famiglie, a tutela della pubblica e privata incolumità. Poi più nulla. Siamo in via Cisterna dell’Olio, Centro Storico: Palazzo Moscati è di proprietà comunale. Oggi la situazione di stallo è denunciata da Pino De Stasio, consigliere della Municipalità 2, con un post sui social. “Il Comune di Napoli, sotto l’amministrazione Manfredi – ricorda -, dispose lo sfratto di diverse famiglie, invocando una non meglio precisata “priorità d’intervento”. Quei residenti storici furono allontanati sulla base di una presunta instabilità strutturale del palazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

