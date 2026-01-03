Palazzo Chigi sull’attacco Usa in Venezuela | L’azione militare non è la strada ma difesa legittima

Palazzo Chigi commenta l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che l’azione militare non rappresenta la soluzione per risolvere i regimi totalitari. Tuttavia, il governo riconosce la legittimità di un intervento difensivo in risposta a attacchi ibridi che minacciano la sicurezza nazionale. La posizione sottolinea la preferenza per soluzioni diplomatiche, pur riconoscendo il diritto alla difesa in situazioni di minaccia.

«Il governo reputa che l’ azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza». È riassunta in queste poche righe la posizione del governo italiano nei confronti dell’ attacco militare lanciato dagli Stati Uniti contro il Venezuela di Nicolas Maduro. In una nota ufficiale di Palazzo Chigi, si precisa come la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stiano seguendo in tempo reale l’evolversi dei fatti, con particolare attenzione, si legge, «alla situazione della comunità italiana in Venezuela», composta da circa 160mila persone. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo” Leggi anche: Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Schlein sente Tajani: «Preoccupazione». M5S e Avs: «Governo condanni». Palazzo Chigi: «Meloni segue la situazione» - Si sono da poco diffuse le notizie dell’ attacco degli Usa in Venezuela e della cattura del presidente Nicolas Maduro, che arrivano le reazioni della politica italiana. msn.com

Vance: “Con Meloni dialogo su negoziati Usa-Ue e guerra in Ucraina”/ Di cosa hanno discusso a Palazzo Chigi - Ue alla guerra in Ucraina, di cosa hanno discusso il vice Usa e la premier a Palazzo Chigi Giorgia Meloni può essere un modello per il ... ilsussidiario.net

Incontro a Palazzo Chigi: Meloni, Vance e von der Leyen discutono relazioni UE-USA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi alle ore 15:30, a Palazzo Chigi, il Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, J. quotidiano.net

Schlein sente Tajani: “Siamo preoccupati”. Conte: “Meloni condanni”. Palazzo Chigi monitora x.com

*NOTA DI PALAZZO CHIGI* Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assu - facebook.com facebook

