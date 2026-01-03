Pagelle Primavera Milan-Roma 2-1 | qualità di Plazzotta decisiva Che ingresso di Castiello!

Le pagelle di Milan-Roma, match della 18ª giornata del Campionato Primavera 1 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giovani calciatori delle due squadre. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore del Milan, grazie anche alla qualità di Plazzotta e all’ingresso di Castiello. Di seguito, i voti e i giudizi della redazione sui protagonisti della gara.

Le pagelle rossonere di Milan-Roma, partita della 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Primavera, Milan-Roma 2-1: qualità di Plazzotta decisiva. Che ingresso di Castiello! Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello con Lontani davanti Leggi anche: Primavera 1, Lazio-Milan 1-1 in diretta: gol annullato a Plazzotta per fuorigioco | LIVE News Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milan-Verona 3-0, le pagelle: Modric (7) sontuoso, Nkunku (8) decisivo, Nelsson (4,5) bocciato; Cagliari-Milan, le pagelle: Leao torna e la decide, Modric è onnipresente; Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A; Pagelle Milan Verona i TOP e FLOP del match di Serie A. Diretta/ Milan Roma Primavera (risultato finale 2-1): Castiello vale tre punti al 90'! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Milan Roma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Primavera, Milan-Roma: le formazioni ufficiali - Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1: MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Valdimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, ... milannews.it

Primavera, Milan-Roma 2-1: Castiello la decide nel finale - I giallorossi di Guidi perdono la prima partita del 2026. ilromanista.eu

Pagelle #JuveParma #Primavera 0-0 I nostri voti ai protagonisti del match GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO x.com

Pagelle Juve Parma Primavera I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.