Pagelle gigante Kranjska Gora 2026 | il nuovo status di Della Mea Goggia convince sul tracciato più affine

Le pagelle gigante di Kranjska Gora 2026 offrono un’analisi dettagliata delle prestazioni degli atleti, evidenziando i progressi e le performance più significative. In questa occasione, si evidenziano il nuovo status di Della Mea, la conferma di Goggia sul tracciato più adatto e la brillante prova di Camille Rast, che si distingue con il massimo punteggio. Un'analisi sobria e precisa per comprendere meglio i risultati di questa competizione.

PAGELLE GIGANTE KRANJSKA GORA 2026. Sabato 3 gennaio Camille Rast, 10: fa valere la sua eleganza sull’angusto tracciato della prima manche. Una sciata essenziale che le consente di fare la differenza e costruire un tesoretto prezioso. Nella seconda frazione si è confermata glaciale nel gestire la pressione, conquistando la terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima tra le porte larghe. Attenzione: in classifica generale è seconda a -140 da Mikaela Shiffrin. Va detto che l’elvetica non si cimenta nelle gare veloci, per ora. Julia Scheib, 9: su un tracciato canonico e senza angoli eccessivi come quelli della prima frazione, in questo momento è la migliore per velocità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle gigante Kranjska Gora 2026: il nuovo status di Della Mea, Goggia convince sul tracciato più affine Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia a rischio eliminazione, ma Della Mea risolleva l’Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kranjska Gora: un podio 8 anni fa, bene anche nel 2025; Ultimo... 'Ghiaccio Verde' del 2025: dalle ore 18.30 la diretta con Paolo De Chiesa per una grande puntata; Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming; Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Schwarz che rinascita! Shiffrin sa solo vincere, Odermatt ancora fuori dal podio. Camille Rast ferma il dominio di Scheib in gigante a Kranjska Gora, Della Mea 10ª davanti alla super rimonta di Goggia nella seconda manche - Prima vittoria in carriera in gigante per Camille Rast, che difende il vantaggio della prima manche e si impone per due decimi sulla leader di specialità Julia ... eurosport.it

