Analisi delle pagelle di Genoa Pisa, partita valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026. Di seguito, i voti dei protagonisti, evidenziando i principali punti di forza e le eventuali criticità emerse durante il confronto tra le due squadre. Un’analisi obiettiva utile per comprendere l’andamento del match e le prestazioni dei calciatori coinvolti.

Pagelle Genoa Pisa: i voti dei protagonisti della sfida del campionato di Serie A 20252026 Pagelle Genoa Pisa, match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. Ecco i Top e Flop della Sfida. VOTI GENOA PISA. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Genoa Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A

Leggi anche: Pagelle Genoa Parma, TOP e FLOP del match di Serie A

Leggi anche: Pagelle Genoa Inter, i TOP e FLOP del match di Serie A

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genoa-Pisa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Gilardino; Pisa-Juventus 0-2, pagelle e tabellino: Zhegrova svolta la partita, Kalulu e Yildiz timbrano, Calabresi sfortunato sul primo goal; TABELLINO e VOTI Roma-Genoa 3-1: le pagelle e la cronaca; Pagelle Roma Genoa, i TOP e FLOP del match di Serie A.

Pagelle Genoa Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A - Pagelle Genoa Pisa, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. calcionews24.com