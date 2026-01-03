Pagelle Como Udinese TOP e FLOP del match di Serie A
Analisi delle pagelle di Como-Udinese, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026. In questa pagina trovate i voti dei protagonisti che hanno partecipato alla sfida, con un focus obiettivo sui principali rendimento individuali. Una valutazione sobria e dettagliata per comprendere meglio l’andamento della partita di campionato.
Pagelle Como Udinese: i voti dei protagonisti della sfida del campionato di Serie A 20252026 Pagelle Como Udinese, match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. Ecco i Top e Flop della Sfida. VOTI COMO UDINESE Le Pagelle Como Udinese raccontano una sfida equilibrata, risolta da un episodio chiave e da qualche errore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lecce-Como 0-3, pagelle e tabellino: i lariani ripartono con Nico Paz, Ramon e Douvikas, espugnato il Via del Mare; Le pagelle di Cagliari-Milan: Mazzitelli tiene fisicamente, Fullkrug già convince
Como-Udinese 1-0 pagelle: Da Cunha decisivo, Zaniolo beffato dal VAR esplode di rabbia nel finale - 0, i top e flop: Da Cunha sblocca la gara, traversa Duovikas, bene Alberto Moreno.
Serie A - Le pagelle di Como Udinese 1-0: capitan Da Cunha si sostituisce in toto a Nico Paz. Piotrowski sciagurato - Freddissimo dal dischetto, il francese è pure una miniera inesauribile di assist e suggerimenti.
Il Como vince ancora: seconda vittoria di fila, Da Cunha stende l'Udinese - Vittoria di misura per il Como che batte l'Udinese e porta a casa 3 punti importanti, con la seconda vittoria di fila messa a segno dopo il successo contro il Lecce dell'ultima giornata del 2025.
Como-Udinese 1-0, le pagelle della partita di Serie A
Pagelle Lecce-Como: Paz, tecnica e presenza mentale
