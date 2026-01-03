Pagani tutto pronto per il Concerto per il Nuovo Anno

L’Orchestra Filarmonica Campana apre il nuovo anno con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, parte della XVII Stagione “Inclinazioni” 2025/2026. L’evento si terrà sabato 4 gennaio alle ore 20 presso il Circolo Unione di Pagani, offrendo un’occasione di ascolto condiviso e di musica classica. Un appuntamento che arricchisce il calendario culturale della città e invita il pubblico a iniziare l’anno con un momento di ascolto e riflessione.

Prosegue la XVII Stagione Concertistica “Inclinazioni” 20252026 dell’Orchestra Filarmonica Campana con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, in programma sabato 4 gennaio alle ore 20 presso il Circolo Unione Pagani. Il Concerto per il Nuovo Anno rafforza un legame chiaro con la tradizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

