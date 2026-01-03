Pagani tutto pronto per il Concerto per il Nuovo Anno

L’Orchestra Filarmonica Campana apre il nuovo anno con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, parte della XVII Stagione “Inclinazioni” 2025/2026. L’evento si terrà sabato 4 gennaio alle ore 20 presso il Circolo Unione di Pagani, offrendo un’occasione di ascolto condiviso e di musica classica. Un appuntamento che arricchisce il calendario culturale della città e invita il pubblico a iniziare l’anno con un momento di ascolto e riflessione.

Prosegue la XVII Stagione Concertistica “Inclinazioni” 20252026 dell’Orchestra Filarmonica Campana con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, in programma sabato 4 gennaio alle ore 20 presso il Circolo Unione Pagani. Il Concerto per il Nuovo Anno rafforza un legame chiaro con la tradizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pagani, tutto pronto per il Concerto per il Nuovo Anno Leggi anche: Tutto pronto per il concerto dei Negramaro, come raggiungere il PalaRescifina con i bus Atm Leggi anche: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. TUTTO PRONTO A LAMEZIA PER IL LAMETINO LUIGI STRANGIS, VINCITORE DI AMICI! ATTESI MIGLIAIA DI FAN. Geolier a Campobasso, tutto pronto per il concerto di domani - Tutto pronto per il concerto dell'anno in Molise: domani a Campobasso è in programma il mega show di Geolier. ansa.it The BSMT. . Tutto è esperienza, tutto è cultura. Vai piano ma non fermarti Horacio Pagani è passato dal BSMT. Clicca qui per l’intervista completa: https://youtu.be/4vWDRWMW62Usi=W3hBz5Fcq5hdrHcC - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.