Padre Pio combatteva con il maligno Abbiamo trovato fotografie di guanti intrisi di sangue Alfonso Signorini? Non ne parlo | così Simona Ventura

Simona Ventura ha annunciato la realizzazione di un nuovo documentario dedicato a Padre Pio, figura che la appassiona dal 2000. Durante un’intervista a Il Corriere della Sera, ha condiviso dettagli sul progetto e sulla sua ricerca, senza ulteriori commenti su altre questioni. Il lavoro si concentrerà sulla vita e le sfide del santo, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua storia e sul suo ruolo spirituale.

Simona Ventura, in una intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato che sta preparando un nuovo documentario incentrato sulla figura di Padre Pio: “Una figura che mi appassiona dal Duemila. Sandro Mayer, l’allora direttore di Gente, mi intervisto? quando nacque mio figlio Giacomo. Tre ore di chiacchierata su tutto e alla fine mi chiese? ‘Conosci Padre Pio? Lo apprezzi?’, io dissi di si?, e lui ci fece il titolo. Mi chiesi perche?. Da quel momento, pero?, mi sono interessata a quella figura che allora era controcorrente” Una affinità anche personale col santo di Pietralcina: “ È un bastian contrario come sono sempre stata io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Beatrice Luzzi affonda sia Alfonso Signorini che Simona Ventura: ecco cosa ha detto Leggi anche: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona a “Falsissimo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Simona Ventura: «Padre Pio, un vero bastian contrario, ora faccio un doc. Il Grande Fratello? Non è andata male. Signorini? Non ne parlo»; «Padre Pio, un vero bastian contrario». Simona Ventura: «Padre Pio, un vero bastian contrario, ora faccio un doc. Il Grande Fratello? Non è andata male. Signorini? Non ne parlo» - E se dunque l’avevamo lasciata alla finale del Grande Fratello, con annesse criti ... msn.com

Simona Ventura: «Non sono mai andata con il gregge. Alfonso Signorini? Non ne parlo» - Dalla televisione popolare ai documentari di impegno civile e spirituale, Simona Ventura continua a sorprendere. msn.com

Vai a vedere Padre Pio, fidati, perché è bellissimo - SINOSSI: È la fine della Prima Guerra Mondiale e i giovani soldati italiani tornano a San Giovanni Rotondo, ... esquire.com

“Diventare padre tardi non è stato un capriccio. È stato un atto d’amore. Ho una compagna più giovane di me e questo, paradossalmente, mi consola: so che mia figlia non resterà sola. È una certezza che mi alleggerisce la paura del tempo. Io però lotto. Lotto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.