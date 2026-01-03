PA Digitale 2026 fondi per l’adeguamento dei Sistemi Gestionali delle Risorse Umane Domande entro il 21 gennaio

È aperto l’Avviso PA Digitale 2026 – Subinvestimento 2.3.2, dedicato al miglioramento dei Sistemi Gestionali delle Risorse Umane delle Pubbliche Amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Con questo fondo, si mira a rafforzare la pianificazione, l’organizzazione e la formazione strategica del personale. Le domande devono essere presentate entro il 21 gennaio, offrendo alle amministrazioni un’opportunità per aggiornare e digitalizzare i propri sistemi gestionali.

Agenda Digitale 2026: strumenti e linee guida per i servizi online della PA - IT Wallet, Cloud e Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, AgID Academy: sono tante le novità programmate in questi ambiti nel corso del 2026 e, ad anticiparle, è l’aggiornamento del ... pmi.it

Province, città e consorzi comunali sul cloud: 70 milioni dal PNRR - 70 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR per sostenere la migrazione al cloud di province, città metropolitane e consorzi comunali. punto-informatico.it

La Manovra 2026 al Senato: in diretta l'esame della prossima legge di bilancio

Interporto Marche, svolta digitale da 800mila euro: fondi Pnrr per l’innovazione della logistica - facebook.com facebook

