PA Digitale 2026 fondi per l’adeguamento dei Sistemi Gestionali delle Risorse Umane Domande entro il 21 gennaio
È aperto l’Avviso PA Digitale 2026 – Subinvestimento 2.3.2, dedicato al miglioramento dei Sistemi Gestionali delle Risorse Umane delle Pubbliche Amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Con questo fondo, si mira a rafforzare la pianificazione, l’organizzazione e la formazione strategica del personale. Le domande devono essere presentate entro il 21 gennaio, offrendo alle amministrazioni un’opportunità per aggiornare e digitalizzare i propri sistemi gestionali.
È aperto l'Avviso PA Digitale 2026 – Subinvestimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro", rivolto alle Pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, interessate a migliorare i propri processi organizzativi attraverso la digitalizzazione.
