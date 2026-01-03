Otto giornate di valutazione dell’udito nel gennaio delle Farmacie Comunali

Le Farmacie Comunali di Arezzo offrono otto giornate di valutazione dell’udito nel mese di gennaio. Questo servizio, disponibile per la cittadinanza, permette di verificare lo stato uditivo in modo gratuito e professionale. Le giornate sono programmate per garantire un accesso comodo e puntuale, contribuendo alla prevenzione e alla cura dei problemi uditivi. Per maggiori dettagli, si invita a consultare il calendario ufficiale.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Otto giornate dedicate alla valutazione dell'udito nel gennaio delle Farmacie Comunali di Arezzo. Il nuovo anno sarà aperto da un ciclo di screening audiometrici gratuiti che, in pochi minuti e con affidabilità, permetteranno ai cittadini di conoscere le loro reali capacità uditive, orientando poi verso eventuali percorsi di prevenzione e trattamento. La valutazione, consigliata in caso di sensazioni di calo dell'udito o di perdita uditiva specialmente in contesti affollati, sarà curata dal personale specializzato del centro Audiomedical di Arezzo e sarà seguita da una consulenza professionale per fornire consigli utili per evitare cali, abbassamenti o perdite dell'udito.

