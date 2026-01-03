Osteria in Melodia al centro civico Mozart e Verdi nel repertorio

Domenica alle 17, il Centro Civico di Osteria Grande ospiterà Osteria in Melodia, un evento musicale dedicato all’opera lirica con brani di Mozart e Verdi. Promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme e dalla Pro Loco, l’iniziativa offre un pomeriggio di ascolto nel centro civico, valorizzando la tradizione musicale italiana. Un’occasione per immergersi nella musica classica in un contesto raccolto e di qualità.

Domenica in musica. Alle 17, il Centro Civico di Osteria Grande ospiterà Osteria in Melodia, un raffinato pomeriggio musicale dedicato all’opera lirica, promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme insieme alla Pro Loco. L’iniziativa, inserita nel calendario di “Castèlanadèl 2025 – Armonie di Natale”, chiude il programma degli eventi a Osteria Grande con un appuntamento capace di coniugare qualità artistica, relazioni e valorizzazione del territorio. Il concerto propone un ricco programma di sala suddiviso in due parti, con celebri arie e brani tratti dal grande repertorio operistico di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Francesco Cilea e Sergej Rachmaninov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Osteria in Melodia al centro civico. Mozart e Verdi nel repertorio Leggi anche: Empoli, torna il concerto di Capodanno tra Mozart, Verdi e Puccini Leggi anche: "L’Its Academy al Centro civico toglie spazi a Gimarra" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Osteria in Melodia: un pomeriggio d’opera per chiudere il Natale a Osteria Grande (Castel San Pietro). Osteria in Melodia al centro civico. Mozart e Verdi nel repertorio - Alle 17, il Centro Civico di Osteria Grande ospiterà Osteria in Melodia, un raffinato pomeriggio musicale dedicato all’opera lirica, promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme ... msn.com

Il teatro dialettale al Centro civico - L’ultimo appuntamento ci si sposta al Centro Civico di Osteria Grande, in via Broccoli 41, dove alle ore 21 andrà ... ilrestodelcarlino.it

Osteria in Melodia: un pomeriggio d’opera per chiudere il Natale a Osteria Grande (Castel San Pietro) x.com

Osteria in Melodia Domenica 4 gennaio, alle ore 17.00, il Centro Civico di Osteria Grande (Viale Broccoli 60) vi aspetta per un pomeriggio speciale all’insegna della musica e della convivialità. Con “Osteria in Melodia” si chiudono le iniziative di “Castèlan - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.