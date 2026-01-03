Ospedale di Terni furto al pronto soccorso | ruba portadocumenti ad un paziente e viene denunciato

Un furto è stato segnalato presso l’ospedale di Terni, nel pronto soccorso. Un paziente ha subito il furto del portadocumenti all’interno della sala di triage, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini e ha denunciato il responsabile dell’episodio.

