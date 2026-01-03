Ospedale di Terni furto al pronto soccorso | ruba portadocumenti ad un paziente e viene denunciato
Un furto è stato segnalato presso l’ospedale di Terni, nel pronto soccorso. Un paziente ha subito il furto del portadocumenti all’interno della sala di triage, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini e ha denunciato il responsabile dell’episodio.
Una segnalazione di un furto avvenuto all’interno della sala di degenza del triage interno del pronto soccorso, ha fatto scattare l’intervento della polizia. Gli agenti sono arrivati all’ospedale di Terni nel corso della mattinata di venerdì 2 gennaio. Un paziente, dopo essersi temporaneamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
