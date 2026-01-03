Ospedale di Branca Cristian Junior è il primo nato del 2026

L’ospedale di Branca ha registrato la prima nascita del 2026 con l’arrivo di Cristian Junior, nato il 2 gennaio alle 16:58, peso 4,260 kg. Anche l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino ha annunciato la prima nascita dell’anno, segnando l’inizio del nuovo anno con un evento che rappresenta un nuovo inizio per le famiglie coinvolte.

Anche all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino è stata registrata la prima nascita del 2026. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, alle ore 16,58, fa sapere la Usl Umbria 1, è venuto alla luce Cristian Junior, nato con parto spontaneo e un peso di 4,260 chili. I genitori sono residenti a Bastia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Ospedale di Branca, Cristian Junior è il primo nato del 2026.

