L’ospedale di Branca ha registrato la prima nascita del 2026 con l’arrivo di Cristian Junior, nato il 2 gennaio alle 16:58, peso 4,260 kg. Anche l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino ha annunciato la prima nascita dell’anno, segnando l’inizio del nuovo anno con un evento che rappresenta un nuovo inizio per le famiglie coinvolte.

Anche all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino è stata registrata la prima nascita del 2026. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, alle ore 16,58, fa sapere la Usl Umbria 1, è venuto alla luce Cristian Junior, nato con parto spontaneo e un peso di 4,260 chili. I genitori sono residenti a Bastia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Il primo nato del 2026 nell'Agrigentino è Damiano: il parto all'ospedale di Canicattì

Leggi anche: Como aspetta il primo nato del 2026, è solo questione di ore: intanto auguri a Theo, l'ultimo nato al Sant'Anna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ospedale di Branca, Cristian Junior è il primo nato del 2026.

All'ospedale di Branca nuove tecnologie per la sicurezza dei pazienti - Nuova donazione da Fondazione Perugia all'Usl Umbria 1: un monitor amagnetico con unità di controllo remoto, completo di accessori, destinato al presidio ... msn.com

Gubbio: Capodanno 2026 con buone presenze e tanto freddo: 433 nati a Branca nel 2025. Un ferito in Ospedale x.com

Si chiama Nour la prima nata del 2026 all’ospedale di Città di Castello: Reyhana l’ultima nata a Branca - facebook.com facebook