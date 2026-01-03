L'imprenditore campano Luigi Bilancio ha ricevuto l'Oscar della Moda durante il Premio Europeo ST a Roma. Questo riconoscimento premia l'impegno e il contributo di Bilancio nel settore moda, evidenziando la sua leadership e la crescita del suo percorso professionale. Un premio che conferma l'importanza del suo ruolo nel panorama fashion italiano ed europeo, sottolineando l'impatto positivo delle sue attività nel settore.

Il riconoscimento assegnato all’imprenditore e manager campano a Roma nel corso del Premio Europeo ST. Oscar della Moda. Assegnato a Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano leader nel settore moda, cosmetica ed eventi fashion e culturali, il prestigioso premio “Oscar della Moda”. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nel Salone delle Colonne dell’EUR, durante la XII Edizione del Premio Europeo ST. Oscar della Moda, evento di punta nel panorama fashion italiano e internazionale che celebra l’eccellenza nel settore moda e spettacolo riunendo personalità di spicco, esperti, creativi e imprenditori leader del comparto con una giuria tecnica di alto profilo e la conduzione di volti noti della tv. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Oscar della Moda a Luigi Bilancio

