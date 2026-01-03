Orti frutteti e spazio allo sport | via libera al progetto ' Carraia' a Firenze
A Firenze, il progetto 'Carraia' trasforma il giardino dedicato a Piero Filippi, prevedendo la creazione di un'area attrezzata dedicata a orti, frutteti e sport. L'intervento, dal valore di circa 500.000 euro, mira a valorizzare lo spazio pubblico offrendo nuove opportunità di aggregazione e attività all'aperto per la comunità locale.
Firenze, 3 gennaio 2026 – Il giardino intitolato alla memoria di Piero Filippi, a Firenze, cambia volto con la realizzazione dell' area attrezzata 'Carraia': si tratta di un intervento dal valore complessivo di 500.000 euro, che rientra nel piano strategico Pn Metro Plus 2021-2027. L'operazione, denominata "Piano del Verde in azione", prevede una riqualificazione profonda dell'area raggiungibile da via dell’Erta Canina. Tra i punti salienti del progetto, a partire da orti e frutteti con il recupero dell’area a monte e la creazione di orti urbani in parcelle e un frutteto, completi di punti acqua e aree per il compostaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
