Ordine su Cagliari-Milan | Fullkrug niente di speciale Ripresa risveglio promettente

Il giornalista Franco Ordine ha commentato la recente sfida tra Cagliari e Milan, evidenziando la prestazione del Milan e il gol decisivo di Leao. Secondo Ordine, Fullkrug si è mostrato discreto, senza particolari spunti di rilievo. La ripresa della squadra rossonera appare promettente, segnando un passo importante nel cammino stagionale. Un risultato che offre segnali positivi, pur mantenendo un approccio equilibrato e analitico.

Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole riprese da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine su Cagliari-Milan: “Fullkrug niente di speciale. Ripresa risveglio promettente” Leggi anche: Ordine chiaro: “Al Milan conviene uscire subito in Supercoppa”. Poi l’avviso su Fullkrug Leggi anche: Cagliari-Milan, Allegri: “Dovevamo chiudere la partita con un gol in più. Su Füllkrug …” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan, il tempo stringe per avere Füllkrug contro il Cagliari: la scadenza è venerdì pomeriggio; Milan, Fullkrug è ufficiale: già in panchina contro il Cagliari; Cagliari-Milan: Allegri con un Fullkrug in più, i passaggi per avere a disposizione il tedesco; Milan, Allegri: Leao a sinistra si addormenta. Scudetto? A marzo capiremo di più. Pagelle di Cagliari-Milan 0-1: basta Leao al minimo per 3 punti e primato. Modric ovunque, esordio per Fullkrug - 1 i top e flop del match: un guizzo di Leao e sono 3 punti e primo posto in attesa dell'Inter. sport.virgilio.it

Cagliari-Milan, Fullkrug già titolare? Le probabili scelte di Allegri - Tutto pronto per la gara di Serie A tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri pronto a sciogliere gli ultimi dubbi: esordio per Fullkrug? spaziomilan.it

Milan, Allegri: "Fullkrug è entrato bene. Scudetto? A marzo capiremo di più" - Il Milan inizia alla grande il 2026, vittoria di misura a Cagliari e momentanea testa della classifica. fantacalcio.it

Mezze maratone: per ora nell'ordine Alghero, Assemini, Olbia, Cagliari e Uta - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.