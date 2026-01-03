Ora più collaborazione per gestire i cimiteri

Il Comune di Lugo ha deciso di affidare la gestione dei cimiteri comunali ad Area Blu Spa, società partecipata specializzata in servizi di gestione. Questa collaborazione mira a ottimizzare le attività e garantire un servizio efficace e rispettoso delle esigenze della comunità. L’adozione di questa soluzione rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e coordinata dei servizi funebri nel territorio comunale.

Il Comune di Lugo entra ufficialmente a far parte di Area Blu Spa, la società partecipata a cui è affidata la gestione di tutti i cimiteri comunali. L'operazione segna un passaggio importante nella strategia dell'amministrazione per migliorare l'organizzazione e l'efficienza di un servizio considerato essenziale per la comunità. Dopo il parere favorevole espresso dalla Corte dei conti nelle scorse settimane, l'acquisizione delle quote societarie, già approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 16 ottobre 2025, è stata formalizzata il 30 dicembre davanti al notaio tra i Comuni di Imola e Lugo.

