Ora l’Ambrosiana vola Mezzo milione di visitatori | Vogliamo crescere ancora

La Pinacoteca Ambrosiana ha registrato un notevole incremento di visitatori negli ultimi quattro anni, passando da 60.000 a circa 500.000. Questo risultato testimonia l’interesse crescente verso il patrimonio artistico e culturale custodito. Dopo tre anni di bilancio positivo, l’Ambrosiana conferma il proprio ruolo come punto di riferimento per l’arte a livello nazionale, con l’obiettivo di continuare a crescere e attrarre un pubblico sempre più ampio.

La Pinacoteca Ambrosiana, in quattro anni, passa da 60mila visitatori a circa mezzo milione e chiude il bilancio in positivo per il terzo anno consecutivo. Più del 50% di ingressi rispetto al 2024. "Non si tratta di un miracolo ambrosiano – afferma Antonello Grimaldi, segretario generale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana –, ma del frutto di una gestione della "cultura" manageriale ed inclusiva, che si basa su pilastri fondamentali: preservare, valorizzare, innovare e comunicare". "Tutta l'Ambrosiana s'impegna a migliorare il proprio lavoro nel 2026. Non trascureremo le domande che arrivano da Milano e dal mondo che ci circonda: la nostra città soffre di una rappresentazione spesso troppo superficiale", aggiunge Andrea Canova, Presidente della Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

