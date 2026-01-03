Opposizione Venezuela | cattura di Maduro negoziata
Secondo fonti dell’opposizione venezuelana, la cattura di Nicolás Maduro sarebbe frutto di un’uscita di scena negoziata. La notizia, comunicata a Sky News, evidenzia un possibile accordo tra le parti coinvolte, lasciando aperta la discussione sulle modalità e le implicazioni di tale evento nel contesto politico venezuelano.
NEW YORK, 03 GEN – Fonti dell’opposizione venezuelana hanno affermato con Sky News di ritenere che la cattura di Nicolas Maduro sia stata il risultato di “un’uscita di scena negoziata”. (ANSA) . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Venezuela, l'opposizione: "Cattura Maduro è stata uscita negoziata" - Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai ... adnkronos.com
Venezuela, “uscita di Maduro negoziata”. Cosa filtra dall'opposizione al regime - La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il suo trasferimento fuori dal Paese sono stati in realtà ... iltempo.it
L'opposizione in Venezuela: la cattura di Maduro è "uscita negoziata" - Fonti dell'opposizione venezuelana citate da Sky News hanno dichiarato che la cattura del presidente venezuelano ... notizie.tiscali.it
Dopo un rischioso viaggio in mare dal Venezuela verso Curaçao, la leader dell'opposizione è arrivata in Norvegia, anche se non in tempo per la cerimonia del Nobel per la pace. Caracas ha definito il Nobel un "premio macchiato di sangue" e ha denunciato il - facebook.com facebook
Almeno 99 persone incarcerate in Venezuela dopo le elezioni presidenziali del 2024 sono state rilasciate a Natale, ha comunicato il ministero dei Servizi penitenziari venezuelano. La vittoria di Maduro aveva portato a proteste e manifestazioni a causa di pres x.com
