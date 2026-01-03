Opposizione Venezuela | cattura di Maduro negoziata

Secondo fonti dell’opposizione venezuelana, la cattura di Nicolás Maduro sarebbe frutto di un’uscita di scena negoziata. La notizia, comunicata a Sky News, evidenzia un possibile accordo tra le parti coinvolte, lasciando aperta la discussione sulle modalità e le implicazioni di tale evento nel contesto politico venezuelano.

NEW YORK, 03 GEN – Fonti dell’opposizione venezuelana hanno affermato con Sky News di ritenere che la cattura di Nicolas Maduro sia stata il risultato di “un’uscita di scena negoziata”. (ANSA) . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

