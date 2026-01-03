Opposizione all’attacco | Su Gaza e la Palestina si fa come Ponzio Pilato
Durante la seduta consiliare prenatalizia, la consigliera Giaquinto, a nome dell’opposizione, ha presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla maggioranza di esprimere un gesto di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, che attraversa una crisi umanitaria grave. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla situazione di sofferenza e a promuovere un impegno concreto di solidarietà, in un momento in cui il conflitto richiede attenzione e responsabilità.
Fiscaglia, seduta consiliare prenatalizia. La consigliera Giaquinto a nome di tutta l’opposizione presenta una mozione per chiedere, come gesto simbolico, al sindaco e all’intera maggioranza di dare un segnale di solidarietà al popolo palestinese, martoriato da un genocidio in corso, dove alle armi si sono sostituite la fame e il freddo. Un contesto in cui le Ong vengono sistematicamente allontanate dall’esercito israeliano, creando condizioni sempre più estreme che colpiscono soprattutto i bambini di Gaza. Si chiedeva un gesto, un semplice gesto: il riconoscimento dello Stato di Palestina o anche la semplice esposizione della bandiera, come già fatto da molti comuni italiani e da diversi Stati europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
