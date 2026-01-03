Opposizione all’attacco | Su Gaza e la Palestina si fa come Ponzio Pilato

Durante la seduta consiliare prenatalizia, la consigliera Giaquinto, a nome dell’opposizione, ha presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla maggioranza di esprimere un gesto di solidarietà nei confronti del popolo palestinese, che attraversa una crisi umanitaria grave. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla situazione di sofferenza e a promuovere un impegno concreto di solidarietà, in un momento in cui il conflitto richiede attenzione e responsabilità.

Gaza riunisce l’opposizione: “Stop allo sterminio in Palestina” - «È importante avere scritto questa mozione insieme. repubblica.it

Il rappresentante di Hamas, Osama Hamdan, ha espresso netta opposizione al disarmo della Striscia di Gaza e allo smantellamento dell’arsenale dell’organizzazione, affermando che il disarmo «non ha alcun senso». In un’intervista rilasciata all’emittente Al- - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.