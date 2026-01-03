Operazione salvataggio in città Recuperato il cervo sperduto | si aggirava in Brianza da giorni

Nella città di Monza e nei comuni vicini, un cervo si trovava smarrito da diversi giorni, circolando nelle aree urbane e nei pressi della stazione ferroviaria. L’animale, successivamente recuperato, aveva destato preoccupazione tra i residenti e gli operatori di tutela animale. Questa operazione di salvataggio ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di riportarlo in un ambiente più adeguato al suo benessere.

Era stato visto aggirarsi per le strade di Monza, attorno alla stazione ferroviaria, ma anche a Macherio. Alla fine l’ha avvistato un volontario della Croce Rossa di Nova Milanese, il primo giorno dell’anno, per le vie del suo comune e ha lanciato l’allarme. È stato trovato e messo in salvo l’esemplare di cervo che vagava da giorni in Brianza. Il comandante della polizia provinciale di Monza e Brianza, Flavio Zanardo, è stato letteralmente tirato giù dalle piste da sci in cui si trovava per la Settimana Bianca e ha guidato le operazioni per recuperare il giovane cervo. Proveniente dal Lecchese, l’animale era spuntato all’improvviso in via per Cinisello a Nova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operazione salvataggio in città. Recuperato il cervo sperduto: si aggirava in Brianza da giorni Leggi anche: Salvato il cervo terrorizzato dai botti che correva da giorni per le vie del paese Leggi anche: Il tenero salvataggio di Nesso: recuperato gattino bloccato in una valle profonda Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LUINO - Comune di Luino - Mercoledì 24 dicembre dalle ore 17.15 - Centro città - Vigilia di Natale ... EVENTO CANCELLATO CAUSA METEO AVVERSO- Gesù Bambino emerge dal Porto vecchio di Luino, portato da Salvataggio Sub Alto Verbano. Intrattenim - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.