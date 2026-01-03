Opera Marella alloggi per chi non trova casa
Opera Marella offre alloggi temporanei a chi è in difficoltà nel trovare una sistemazione accessibile a Bologna. Un’iniziativa concreta volta a rispondere all’emergenza abitativa, in particolare per i lavoratori che incontrano difficoltà nel reperire soluzioni di alloggio a prezzi contenuti. Un intervento che mira a sostenere chi si trova in situazioni di bisogno, contribuendo a ridurre le problematiche legate alla mancanza di una casa.
Un intervento concreto e tangibile per contribuire a far fronte all’ emergenza casa bolognese e, in particolare, al fenomeno di lavoratori che non trovano alloggi a prezzi accessibili. È quello che l’ Opera di Padre Marella ha messo in atto proprio in questi giorni ospitando una decina di persone presso una villetta di proprietà a Cadriano, nel comune di Granarolo dell’Emilia, a pochi chilometri dal centro città. Le persone ospitate sono state segnalate per la maggior parte dall’Asp Città di Bologna, di concerto con il Comune e la Città Metropolitana, mentre altri erano già ospiti di strutture dell’Opera di Padre Marella e gli ospiti danno un contributo mensile per l’alloggio, naturalmente commisurato alle possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
