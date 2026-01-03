Open day all' istituto Marconi | per il nuovo anno scolastico arrivano due innovativi percorsi di studio

L'istituto tecnico Marconi di Forlì apre le sue porte con un open day dedicato ai nuovi percorsi di studio per il prossimo anno scolastico. Da oltre un secolo, l'istituto combina tradizione e innovazione, offrendo programmi con solide fondamenta scientifiche e tecnologiche. Un'occasione per conoscere le opportunità formative e approfondire le proposte didattiche pensate per preparare gli studenti alle sfide future.

Tradizione e innovazione. Da oltre un secolo i percorsi dell'Istituto tecninco Marconi di Forlì sono connotati da una solida base culturale, in particolare, a carattere scientifico e tecnologico. Caratteristiche che potranno essere scoperte grazie all'open day in programma sabato 10 gennaio.

