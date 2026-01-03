Omicidio Aurora Livoli il peruviano era già stato espulso

L'omicidio di Aurora Livoli ha portato alla luce la presenza di un peruviano già espulso dall’Italia. L’uomo, senza documenti e con precedenti per violenza sessuale, viveva nel paese nonostante un provvedimento di espulsione. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei provvedimenti di allontanamento e sulla tutela della sicurezza pubblica.

Ha precedenti per violenza sessuale, è senza documenti, ma viveva in Italia, nonostante un provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

