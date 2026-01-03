Omaggio a Cioni, l’uomo che trasformò la notte a Montecatini Terme. La musica dance degli anni 70 e 80 ha resistito nel tempo, mantenendo vivo il suo spirito. Questi ritmi, intramontabili, continuano a coinvolgere generazioni diverse, creando un collegamento tra passato e presente. Un omaggio a chi ha saputo far rivivere l’atmosfera di quegli anni, lasciando un’impronta duratura nel cuore della città.

MONTECATINI TERME (Pistoia) C’era una volta la musica dance e c’è ancora. Perché quei ritmi immortali anni 70 e 80 continuano a far ballare tutti, non solo chi era giovane in quei periodi indimenticabili. E se la dance, in Toscana e non solo, ha fatto impazzire tutti il merito è di Riccardo Cioni (foto), il dj full time, che è mancato prematuramente in questi giorni nel 2021, a 66 anni. Lunedì, nella sera che porta all’Epifania, Riccardo verrà ricordato in un tribute al Dada, locale molto gettonato di Pieve a Nievole, che ha per titolo "C’era una volta il Bang Bang" riprendendo il titolo delle travolgenti serate di Cioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

