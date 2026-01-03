Oltre le mura | la persona dietro alla detenzione femminile - il carcere che uccide anche quando non ammazza

Oltre le mura del carcere femminile di Avellino, si nascondono storie di vita e di privazioni. In un ambiente informale come un cocktail bar, si affrontano temi spesso trascurati, come le condizioni della detenzione e l’impatto sulla persona. Questo intervento intende offrire uno sguardo diretto e rispettoso sulla realtà carceraria femminile, lontano da retoriche e sensazionalismi, per favorire una comprensione più umana e approfondita.

Avellino, oggi pomeriggio.Un cocktail bar. Non un'aula istituzionale, non un palco imbottito di buone intenzioni. Un luogo vivo, attraversato da voci e bicchieri, in Corso Vittorio Emanuele II. Ed è proprio lì che il carcere è entrato in città. Senza sbarre visibili. Ma con tutto il suo peso.

Oltre mura, a confronto sulla detenzione femminile - 00, presso il Jigger Cocktailbar di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele si terrà un importante momento di riflessione e confronto dal titolo "Oltre le mura: la perso

