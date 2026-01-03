Olly l’album Tutta vita Sempre apre il 2026 in vetta

Olly inizia il 2026 con il botto, conquistando subito la vetta della classifica FIMI/Niq degli album con il suo nuovo lavoro, Tutta Vita (Sempre). Un risultato che testimonia il successo e la riconoscibilità dell’artista nel panorama musicale italiano, confermando l’interesse del pubblico verso le sue produzioni. Questo traguardo rappresenta un importante punto di partenza per l’anno, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Olly apre il 2026 esordendo direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMINiq degli album con Tutta Vita (Sempre). Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Olly apre il 2026 esordendo direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMINiq degli album con Tutta Vita (Sempre). Il 2025 di Olly si è chiuso con numeri da record: oltre 1 miliardo di streaming in un solo anno, 15 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Due gli album certificati: Tutta Vita, sei volte platino, e Gira, il mondo gira, doppio platino. Tra i singoli di Tutta Vita, Balorda nostalgia ha raggiunto il triplo platino, mentre Questa domenica, Menomale che c’è il mare, Quei ricordi là e Scarabocchi sono tutti certificati platino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

