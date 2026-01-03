Ok al bilancio | Nessuna tassa aumentata

Il bilancio approvato conferma che non ci saranno aumenti delle tasse. Questa scelta mira a garantire stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, mantenendo sotto controllo il carico fiscale. La priorità è continuare a offrire servizi essenziali senza gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle imprese, rafforzando così la fiducia nel nostro percorso di amministrazione responsabile e sostenibile.

"Presentarsi ai cittadini con la certezza di non aumentare il carico fiscale è a mio avviso una soddisfazione non da poco. L'obiettivo resta quello di arricchire il territorio con nuove opere e miglioramenti. Siamo soddisfatti di questa manovra e continueremo a lavorare in quest'ottica". L'assessore al bilancio ed al commercio Benedetta Vettori ha così commentato l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, avvenuta pochi giorni fa nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale. Una manovra non esente da polemiche, con le opposizioni (Attiva in primis) che hanno puntato il dito tra le altre cose su opere pubbliche annunciate in campagna elettorale e non ancora effettuate, come il nuovo parcheggio di Castellina.

