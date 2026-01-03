Il 3 gennaio 2026 segna il giorno del Perielio, quando la Terra si trova al suo punto più vicino al Sole nell'orbita annuale. Questo evento, noto come Perielio, avviene periodicamente e influisce leggermente sulla quantità di energia solare ricevuta. Conoscere le date del Perielio aiuta a comprendere meglio i movimenti terrestri e le variazioni stagionali nel nostro pianeta.

Oggi 3 gennaio ci sarà il Perielio 2026, ovvero il momento in cui la Terra raggiunge il punto più vicino al Sole. È una sorta di paradosso, perché questo punto viene raggiunto quando nel nostro emisfero è inverno. Infatti, la vicinanza Terra -Sole non ha nessun effetto sull’alternarsi delle stagioni. Perielio 2026, nella giornata di oggi la Terra è più vicina al Sole. Quest’anno il perielio è stato raggiunto alle 17 italiane. La distanza tra Sole e Terra raggiunta oggi è di poco più di 147 milioni di chilometri, ovvero la distanza minima di tutto l’anno. Questo punto dell’orbita viene raggiunto ogni anno all’inizio di gennaio, circa due settimane dopo il solstizio d’inverno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oggi è il giorno del Perielio 2026: quando la Terra è più vicina al Sole

Oggi la Cometa C/2024 G3 ATLAS arriva al perielio: a che ora e dove vederla dall’Italia - La cometa C/2024 G3 (ATLAS), la più luminosa del 2025, oggi 13 gennaio raggiunge la minima distanza dal Sole (perielio) e la massima luminosità. fanpage.it

Oggi 3I/ATLAS è al perielio, Avi Loeb: “È il banco di prova per capire se sia un’astronave o una cometa” - Anche chi scrive pensa che l'oggetto interstellare sia assolutamente una cometa, ma le ipotesi avanzate da Avi Loeb, in alcuni casi, sono intriganti e affascinanti. fanpage.it

