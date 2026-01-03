Oggi al via i saldi invernali in Campania 6 su 10 pronti a fare acquisti

Oggi in Campania iniziano ufficialmente i saldi invernali, un’occasione per molti consumatori di approfittare di offerte e promozioni. Secondo le ultime stime, circa il 60% della popolazione è già pronta a fare acquisti, cercando di approfittare delle riduzioni di prezzo su abbigliamento e altri prodotti. Si tratta di un momento importante per il commercio locale, che si prepara a ricevere visitatori e clienti in cerca di affari.

Quasi 6 campani su 10 hanno già deciso che da oggi proveranno ad accaparrarsi capi a prezzi d'affare con l'inizio dei saldi invernali. Con l'avvio dei saldi quasi 6 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere; Al via i saldi invernali, occasioni e sconti: giro di affari di 4,9 miliardi di euro; Oggi iniziano i saldi invernali 2026, dai cambi ai pagamenti cosa c'è da sapere; Saldi invernali oggi al via: Pronti a fare acquisti nove cesenati su dieci. Al via oggi i saldi invernali - 1804/2016 la durata massima sarà di 60 giorni e il termine ultimo sarà il prossimo 3 marzo. Al via oggi i saldi invernali 2026: come fare acquisti in sicurezza online e in negozio - Quasi tutte le regioni hanno optato per la data del 3 gennaio, come giorno di inizio

Saldi invernali al via, i commercianti ci contano, tanti clienti stranieri - Là dove il clientela italiana non riesce più ad arrivare, ecco che (provvidenziale) è l'acquirente straniero a salvare la stagione di vendite invernali. rainews.it

Oggi iniziano i saldi invernali in Sicilia, ma i consumi restano deboli #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Saldi in Trentino: partiti! Ieri il via in valle d'Aosta, oggi in quasi il resto d'Italia. In Trentino i commercianti possono scegliere autonomamente quando partire x.com

