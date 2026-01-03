Oggi 3 gennaio Nome Santissimo di Gesù | è la nostra forza salva e dona la gloria divina

Il 3 gennaio si celebra il Nome Santissimo di Gesù, simbolo della presenza divina e della salvezza offerta a chi si rivolge a lui con fede. Questo nome rappresenta la gloria di Dio e il dono della salvezza, ricordandoci l’importanza di riconoscere e onorare la sua presenza nella vita quotidiana. È un momento per riflettere sulla forza e sulla misericordia che il nome di Gesù porta a tutti i credenti.

Il Nome Santissimo di Gesù esprime la gloria di Dio e la salvezza per chiunque lo invochi con fede e adorazione. Il 3 gennaio ricorre la memoria liturgica dedicata al Nome Santissimo di Gesù. Devozione molto antica, l’adorazione del nome del Signore esprime la gloria divina e la sua salvezza. Il Martirologio Romano è molto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 3 gennaio, Nome Santissimo di Gesù: è la nostra forza, salva e dona la gloria divina Leggi anche: Clochard dona la coperta di Gesù Leggi anche: Mattarella: “La nostra comune speranza oggi ha il nome della pace” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Santo del giorno 03 Gennaio 2026: Santissimo Nome di Gesù - sito ufficiale CEI - Chiesacattolica.it; Concerto “AVE EVA, nel nome della Madre”, sabato 3 gennaio; Sabato 3 gennaio 2026: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Almanacco 3 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno. Santissimo Nome di Gesù, 3 gennaio 2026/ Oggi si festeggia un nome che racchiude qualcosa di grande - Il 3 gennaio si celebra il Santissimo Nome di Gesù, una ricorrenza istituita a partire dai francescani: scopriamo perché si festeggia. ilsussidiario.net

Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per ... oasport.it

Commento al Vangelo di oggi 3 gennaio 2026: Gv 1,29-34 - Meditiamo il Vangelo del 3 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

Oggi venerdì 02 Gennaio 2026 la farmacia di Bartolo effettua il turno notturno dalle ore 20:00 fino alle ore 9:00 di sabato 03 gennaio La farmacia di Bartolo si trova in Corso Vittorio Emanuele 323 Gela. - facebook.com facebook

Probabilmente vi sarete già accorti, ma tra ieri e oggi, 2 gennaio 2026, su X si vedono numerosi post in cui si chiede a Grok di modificare immagini. E la cosa, come accade sempre in questi casi, si è evoluta in maniera molto rischiosa. Partiamo dall'inizio. Il 24 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.