offro il pranzo a tutti il bel gesto del ristoratore a lucca

A San Pietro a Vico, il ristorante propone un gesto di solidarietà offrendo il pranzo a tutti. Per il sesto anno consecutivo, questa iniziativa si svolgerà il 6 gennaio, portando convivialità e vicinanza alla comunità locale. Un’occasione per condividere un momento di calore e solidarietà, mantenendo viva la tradizione e l’attenzione verso chi ha bisogno.

Lucca, 3 gennaio 2026 – Per il sesto anno consecutivo, a San Pietro a Vico ci sarà una befana speciale. Vittorio Spada, titolare del ristorante “Il Granaio”, a due passi dalla chiesa parrocchiale, rinnova la tradizionale del pranzo di befana gratuito offerto a chiunque si presenterà dalle 12 alle 14 di martedì 6 gennaio presso il suo locale. Un gesto di grande generosità, per una famiglia che da sempre si è dimostrata attenta, sensibile e solidale verso il prossimo e soprattutto verso coloro che non hanno nulla e che non si possono permettere un pranzo al ristorante. Il pranzo stellato per 720 persone in difficoltà: in Versilia si rinnova un piccolo grande miracolo del Natale Un invito rivolto anche alle famiglie per un momento che Vittorio ha trasformato in un’occasione speciale da condividere con la comunità, non solo di San Pietro a Vico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

