Si intensificano le voci sul possibile addio di Noa Lang dal Napoli. Il club turco del Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’agente dell’esterno olandese, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. Questa situazione, emersa a pochi mesi dall’approdo di Lang in azzurro, apre uno scenario inedito per il futuro dell’attaccante e per la rosa partenopea.

Il futuro di Noa Lang torna improvvisamente al centro del mercato. Il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’agente dell’esterno olandese, aprendo uno scenario inatteso a pochi mesi dal suo arrivo a Napoli. La notizia arriva dalla Turchia e trova conferme autorevoli. Per il club azzurro, una possibile cessione rappresenterebbe un’opportunità concreta per costruire il mercato invernale, che dovrà essere impostato a saldo zero. Le valutazioni sono in corso. Il Galatasaray si muove, contatti già avviati. Il club turco ha rotto gli indugi. Secondo quanto riferito dal giornalista Ya??z Sabuncuo?lu, il Galatasaray ha ufficialmente avviato i colloqui con l’agente di Noa Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Occhio Napoli, arrivano conferme sul possibile addio: contatti avviati!

