Nuovo piano della sosta a Ravenna | quali saranno le nuove aree con parcheggi a pagamento in città?

A partire da marzo, Ravenna introdurrà un nuovo piano della sosta con aree di parcheggio a pagamento e tariffe riviste. La Giunta Barattoni ha deciso di aggiornare le tariffe, ferme dal 2012, e di introdurre nuove modalità di pagamento, inclusa una prima mezz'ora gratuita. Queste novità mirano a migliorare la gestione del traffico e la fruibilità delle aree di sosta in città.

A partire da marzo arrivano diverse novità in città per quanto riguarda la sosta. La Giunta Barattoni ha infatti deciso di rivedere le tariffe dei parcheggi a pagamento, ferme dal 2012, con un nuovo sistema che prevederà non solo un aumento dei prezzi, ma anche altri aspetti, tra cui una mezz'ora. Pronto il nuovo piano della sosta in città: tariffe in aumento dopo 13 anni, ma anche la mezz'ora gratis; Nuovo piano sosta a Ravenna: Ancisi denuncia aumento tariffe e gestione poco trasparente della giunta Barattoni; RAVENNA: Piano sosta, mezz'ora gratis e nuovi abbonamenti | VIDEO; Presentato il nuovo piano per la sosta a Ravenna. Alla Camera di Commercio una presentazione pubblica del nuovo piano sosta del Comune per il centro di Ravenna - È in programma per giovedì 8 gennaio, alle 17, alla sala Cavalcoli della Camera di commercio in viale Farini 14, la prima assemblea pubblica per la ...

Ravenna, il nuovo piano sosta fa discutere. LpRa: “Unico obiettivo è incamerare entrate”. FdI: “Il centro vessato” - L’annuncio del nuovo piano della sosta, destinato a entrare in vigore da marzo dopo l’approvazione della giunta comunale, ha suscitato reazioni ... corriereromagna.it

Piano sosta, Ancisi attacca la Giunta Barattoni: “Un aumento occulto del 17,6%, è un furto programmato” - «Altro che aggiornamento e semplificazione: il nuovo piano sosta è un’operazione per incamerare entrate pesantemente maggiori». ravennawebtv.it

