Nuovo Cda della Cattolica Bazoli Cabassi e Cimbri Per il ministero c’è Rubechi

È stato rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la presidenza affidata a Elena Beccalli. Tra i membri, Bazoli, Cabassi e Cimbri, mentre Rubechi rappresenta il ministero. Il nuovo assetto mira a rafforzare la governance e a sostenere lo sviluppo dell’ateneo nel contesto accademico e sociale.

Rinnovato il Consiglio di amministrazione dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduto dalla rettrice Elena Beccalli. Per il quadriennio 2026-2029 entrano a far parte del board dieci nuovi membri nominati dall' Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'ateneo. Sono Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei e della Editrice Morcelliana; Matteo Giuseppe Cabassi, amministratore delegato di Brioschi Sviluppo Immobiliare; Carlo Cimbri, presidente Unipol Assicurazioni; Carlo Maria Gallucci Calabrese, vice rettore dell'Universitat Ramon Llull di Barcellona; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Giacomo Renato Ghisani, direttore del Segretariato per le partecipazioni e per gli affari giuridici e gestionali della Diocesi di Cremona; Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d'Italia; Victor Massiah, presidente della Fondazione Accademia Teatro alla Scala; Salvatore Nastasi, presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Cinema per Roma; Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia.

