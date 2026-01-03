Nuove regole per gestire il verde | Coinvolgeremo di più i privati

Il nuovo regolamento comunale approvato il 30 dicembre introduce modalità più inclusive per la gestione delle aree verdi pubbliche. L’obiettivo è coinvolgere maggiormente cittadini, associazioni e imprese nella cura e tutela del patrimonio verde della città. Questa normativa mira a favorire una collaborazione condivisa, promuovendo un approccio partecipativo e responsabile alla manutenzione degli spazi verdi pubblici.

Coinvolgere privati cittadini, associazioni e imprese nella cura del verde pubblico. Questo è uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento per l’affidamento e la gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, che ha ricevuto il via libera nella seduta consiliare di martedì 30 dicembre. A spiegare contenuti e finalità del documento è stato il vice sindaco con delega all’Ambiente Bruna Cirelli, che ha sottolineato come l’attenzione per il verde urbano sia rilevante per l’amministrazione comunale, come testimoniano l’adesione al Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) e gli obiettivi inseriti nel Documento unico di programmazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove regole per gestire il verde: "Coinvolgeremo di più i privati" Leggi anche: Il comandante della Nato vuole “più flessibilità” nelle regole d’ingaggio per gestire il confine con la Russia Leggi anche: Città Alta, «isola» verde in Piazza Angelini. Residenti e commercianti, nuove regole per i posti auto lungo le Mura Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuove regole per gestire il verde: Coinvolgeremo di più i privati; Nuovo regolamento del verde: Ecco le aree per i nostri tartufai; Regolamento polizia urbana, dopo 90 anni si cambiano abitudini; Gestione dei rifiuti a Viterbo, i numeri dell'ultimo trimestre: Calano abbandoni e secco residuo. Nuove regole per gestire il verde: "Coinvolgeremo di più i privati" - Copparo, il vicesindaco Bruna Cirelli: "Crediamo sia importante che cittadini, associazioni e imprese possano concorrere a questo obiettivo. ilrestodelcarlino.it

Nuovo regolamento del verde: "Ecco le aree per i nostri tartufai" - Nelle scorse settimane il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il nuovo regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato, un provvedimento che mette ordine e uniformità alle n ... msn.com

Dal primo gennaio scattano le nuove regole: per le nuove attivazioni primo anno gratis e 6 euro l'anno a partire dal secondo anno di abbonamento, gli altri dovranno rinnovarlo a pagamento al momento della scadenza. Ma per alcune categorie resterà gratuito - facebook.com facebook

Padel, si cambia: ecco le sei nuove regole introdotte nel 2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.