Nuova vita per libri e giocattoli | uno ' scambio' solidale per aiutare i bimbi meno fortunati

Il 6 gennaio, in piazza del Popolo a Faenza, si svolge uno scambio solidale di libri e giocattoli, aperto dalle 10 alle 16. Un'iniziativa dedicata a donare una nuova vita agli oggetti usati e contribuire a sostenere i bambini meno fortunati. Un’occasione per condividere, riciclare e aiutare, nel rispetto di una giornata che porta con sé valori di generosità e solidarietà.

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dalle 10 alle 16, piazza del Popolo a Faenza si colorerà di solidarietà. Il Movimento 5 Stelle della Romagna Faentina organizza infatti “Giocattoli in Movimento”, un’iniziativa nata per dare una seconda vita ai giochi che i nostri figli non usano più, ma che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

