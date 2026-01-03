Nuova coppia ora è ufficiale | la vip di Canale 5 e il famoso stanno insieme

Angela Nasti e il noto personaggio di Canale 5 hanno confermato la loro relazione, mettendo fine alle speculazioni sui social. Dopo mesi di assenza, la influencer ha deciso di condividere pubblicamente questa novità, segnando un nuovo passo nel suo percorso personale. La notizia è stata comunicata con naturalezza, senza eccessi o sensazionalismi, offrendo ai fan un’immagine autentica del suo attuale stato di vita.

Dopo mesi di silenzio sui social, Angela Nasti è tornata a far parlare di sé scegliendo di raccontare, senza mezzi termini, un nuovo capitolo della sua vita privata. L'ex tronista di Uomini e Donne, da sempre molto attenta a ciò che decide di condividere online, ha lasciato per lungo tempo spazio soltanto alle indiscrezioni, alimentando la curiosità di fan e appassionati di gossip. Un'attesa che, col passare delle settimane, è diventata sempre più carica di domande. Le prime voci su una possibile relazione con il calciatore Cyril Ngonge avevano iniziato a circolare qualche mese fa, quando i due erano stati avvistati insieme al concerto di Gigi D'Alessio.

