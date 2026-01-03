Nuova alba per il Venezuela Capezzone smaschera la sinistra in lutto per il dittatore

In un quadro internazionale in evoluzione, il Venezuela si trova al centro di recenti sviluppi politici e sociali. Mentre Maduro lascia il potere a seguito dell’intervento statunitense, in Italia si evidenziano tensioni legate alla giustizia e alla cultura. Questo scenario invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulle sfide di una società che cerca di affrontare temi complessi con sobrietà e chiarezza.

