Nuova alba per il Venezuela Capezzone smaschera la sinistra in lutto per il dittatore
In un quadro internazionale in evoluzione, il Venezuela si trova al centro di recenti sviluppi politici e sociali. Mentre Maduro lascia il potere a seguito dell’intervento statunitense, in Italia si evidenziano tensioni legate alla giustizia e alla cultura. Questo scenario invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulle sfide di una società che cerca di affrontare temi complessi con sobrietà e chiarezza.
Dalla supercasta delle toghe che si autoassolve - l'ultimo caso è quello delle frasi sessiste sui social che raccontiamo oggi - alla caduta di Maduro in Venezuela per l'intervento delle forze americane. Il direttore Daniele Capezzone illustra Il Tempo di oggi e quello di domani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Capezzone smaschera Schlein: "Ecco cosa dice due volte a settimana"
Leggi anche: Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro
È una "nuova alba" per il #Venezuela: "Il tiranno se n'è andato. Finalmente affronterà la giustizia per i suoi crimini". Lo ha detto il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau. - facebook.com facebook
Vice segretario di stato Usa: per il #Venezuela è una “nuova alba”. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.