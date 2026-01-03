novellara e il football un amore infinito

Novellara e il calcio condividono una storia che dura da oltre un secolo. Il libro

Una partita lunga cent’anni e oltre. È quella che viene raccontata dal libro "Più di un secolo di calcio a Novellara. Dal 1914 al 2024" di Alessandro Cagossi e Omar Malagoli, in cui sono rievocate le vicende sportive e sociali del calcio a Novellara, con ricchezza di particolari e d’immagini, sino a svelare scorci dimenticati o scomparsi. Il periodo pionieristico vede gli appassionati cimentarsi nei prati di via Sbarra, quando il pallone è uno sport emergente, destinato a rivaleggiare con ciclismo, boxe e ginnastica. Il ’football’, di tradizione inglese, viene diffuso dagli artiglieri della caserma degli Stalloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

